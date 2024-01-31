«Оживший парк» – сказочные аллеи, пролегающие среди вековых деревьев и экзотических растений. Гостей ждет уникальное мультимедийное шоу, во время которого они узнают интересные факты о местной флоре и фауне. Длина маршрута составляет полтора километра, а путешествие по территории занимает от получаса до 60 минут. В программу мероприятия включено выступление волшебника. На официальном сайте проекта можно посмотреть актуальное расписание и приобрести электронный входной билет. Специальные предложения организаторов позволяют совершать увлекательные прогулки по парковому комплексу на оптимальных условиях! Обрати внимание на промокоды «Оживший парк» за январь 2024 года, собранные в нашем списке! Чтобы воспользоваться действующими акциями, достаточно активировать подходящий вариант при оплате заказа. Не упусти возможность и сэкономь солидную сумму без лишних хлопот!

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