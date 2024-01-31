Товар не соответствует описанию на сайте. Покупал матрас «Промтекс-Ориент ErgoRoll 14». Написано, что матрас средней жесткости, а он жесткий. Про чехол написано, что хлопковый жаккард – по факту хлопка там 25%. Это сообщил мне производитель. Пообещали доставку в течение 4 дней – везли 2 недели!!! Теперь хочу вернуть, но опять проблема. Рассматривают заявку 3 дня, потом отправляют к производителю, чтобы я с ним напрямую решал вопросы. Вот такой сервис. Как говорит их менеджер: «Мы – только отдел продаж». Вот вам и весь магазин.

Александр

Александр 13.02.2018