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Промокоды Omatras

Новых промокодов для O,matras! нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Товар не соответствует описанию на сайте. Покупал матрас «Промтекс-Ориент ErgoRoll 14». Написано, что матрас средней жесткости, а он жесткий. Про чехол написано, что хлопковый жаккард – по факту хлопка там 25%. Это сообщил мне производитель. Пообещали доставку в течение 4 дней – везли 2 недели!!! Теперь хочу вернуть, но опять проблема. Рассматривают заявку 3 дня, потом отправляют к производителю, чтобы я с ним напрямую решал вопросы. Вот такой сервис. Как говорит их менеджер: «Мы – только отдел продаж». Вот вам и весь магазин.

  • Александр
  • 13.02.2018
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