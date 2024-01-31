Сеть магазинов «‎Окимаки» – выбор истинных ценителей азиатской кухни. Здесь вас ожидает потрясающий ассортимент японских роллов: классических, острых, хрустящих, запеченных и даже сладких. Повара кафе также приготовят для вас пикантную лапшу и рис в коробочках, легкие салаты с водорослями, сытный рамен или суп. Кроме того, в меню есть аппетитная итальянская пицца. Планируете ужин в кругу близких или друзей? Закажите целый набор еды по приятной стоимости! Служба доставки часто проводит заманчивые акции для новых и постоянных клиентов. Вам уже не терпится побаловать себя настоящими кулинарными шедеврами? Мечтаете как можно чаще наслаждаться неповторимым вкусом ресторанных блюд, но не готовы к большим тратам? Экономьте при заказе любимой еды, используя актуальные промокоды на скидку «‎Окимаки» за январь 2024 года!

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