Нурлан Сабуров проводит свой сольный stand up! Ведущий одного из самых популярных шоу «Что было дальше?», прямолинейный и обаятельный казахстанский и российский комик проводит концерты с 2018 года, гастролируя по всей России, Казахстану и Европе. Зрителей ждут обескураживающие шутки от резидента ТНТ с серьезным лицом и неповторимой харизмой. Одноименный сайт nurlansaburov.com дает возможность оформления покупки онлайн, доступна оплата любыми банковскими картами. Ты получишь билеты в pdf, их не нужно распечатывать, просто покажи в телефоне на входе. Цены на сайте обозначены без комиссии и наценки и предоставлены напрямую от организаторов тура. Спеши воспользоваться промокодами на концерт Нурлана Сабурова за январь 2024 года и приобретай билеты с выгодой! Тебя ждет остросоциальный юмор, разговор на тему мужской уязвимости и самых циничных вещах на стендапе талантливого казаха!

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