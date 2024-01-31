Недостатки: Плохое отношение к клиентам. Магазин не клиентоориентирован. Нарушение закона о защите прав потребителя. Комментарий: Ужасный магазин, как будто в 90-х снова побывал. Купили бабушке в подарок смартфон bqs 4555. Приехали домой, распаковали телефон, для того, что бы поставить сим-карту. При отсоединении задней крышки, она лопнула в 2 местах. Ужасное качество товара! Я не первый раз в жизни пользуюсь смартфоном. У меня их было великое множество. Крышку снимал максимально аккуратно, так как это подарок. Но увы. Качество сборки и материалов ужасное, и это - не вина покупателя. В магазине "Ноу-Хау", который находится в ТРЦ Июнь, смартфон взять обратно отказались. По телефону горячей линии Ноу-Хау 514-12-12 (он же принадлежит ИОН) нас отправили в далекое путешествие. Мы позвонили на горячею линию Билайн 0611 и попытались урегулировать конфликт через них, так как на магазине было написано: Ноу-Хау от Билайн, а я абонент Билайн уже долгое время. В Билайне нам сказали, обратитесь в любой офис Билайн, но не в Ноу-Хау и ваша проблема будет решена. Приехали в Билайн в ТРЦ Час-Пик между Алтуфьевским и Осташковским ш. для решения проблемы, и что вы думаете? Нам предложили взять наш Новогодний подарок для бабушки на экспертизу на 45 дней! Что за бред? Могу сказать одно по поводу этого всего. Дело не в деньгах и не смартфоне. Дело в отношении к покупателям. Теперь мы уже это дело не оставим так. Так-как наши права добропорядочных покупателей нарушены , мы отдадим смартфон на независимую экспертизу и исковое заявление в суд. Так же обратимся с заявлением в Федеральную службу по защите прав потребителей. Правда на нашей стороне и Ноу-Хау по решению суда будет выплачивать нам материальный вред, моральный вред, штраф за нарушение наших прав в сумме 50% от стоимости покупки, и 1% от стоимости покупки в день за каждый день просрочки восстановления наших нарушенных прав + оплатит услуги юриста. Все это прямо прописано в законе о защите прав потребителей и ГК РФ. Деловая репутация данной компании очень пострадает, так как я приму все меры для распространения данной информации на просторах интернета. Ответ магазина Магазин НОУ-ХАУ Здравствуйте! Благодарим Вас за время, уделенное данной теме! Для нас это очень важно! Нам очень жаль, что Вам пришлось столкнуться с подобной ситуацией в нашем магазине. Для принятия скорейших мер убедительно просим Вас указать приемлемый вариант связи с Вами – номер телефона или почту. Учитывая публичность данной площадки, свои данные Вы можете направить нам на адрес otzyv@i-on.ru с описанием ситуации. Заранее благодарим за ответ и терпение! С уважением, команда НОУ-ХАУ Мой ответ Для урегулирования данной ситуации мы снова позвонили на горячею линию магазинов "Ноу-Хау" по тел. 8(495)514-12-12, где нам ничего вразумительного не ответили. Мы хотим, что бы нам вернули наши деньги за товар не надлежащего качества. Знаете что нам ответили? Идите куда хотите. Мы подумали, ну ладно Ион (теперь это Ноу-Хау от Билайн), может нас не поняли в Билайне на горячей линии 0611. Все таки мы абоненты уже долгое время, причем всей семьёй. Тем более рекламный лозунг компании "Ноу-Хау от Билайн" - это соблюдение закона о защите прав потребителя, и между прочем эта компания по данным исследований заняла 1 место среди компаний по соблюдению этого закона, для нас конечно этот факт кажется очень странным и не соответствующим действительности. Мы позвонили в Билайн, долго разговаривали с различными специалистами, в том числе и со старшими. Нас отправили непосредственно в офис компании Билайн (Не Ноу-Хау) и сказали, что там примут неисправный телефон и вернут деньги в течении 10 дней. Мы приехали в офис по адресу: Мытищи, Шараповский проезд д.11 и после разговора со специалистами, выяснилось, что зря ехали. Компания Билайн, оказывается не имеет никакого отношения к магазинам Ноу-Хау. Это магазины Ион которые работают под табличкой "Ноу-Хау" от Билайн, и нас отфутболили обратно в Ноу-Хау (Ион). У нас конечно много терпения, но всему приходит когда-то конец. Сегодня мы написали заявления в Прокуратуру Мытищинского района и Федеральную Службу по защите прав потребителей. Готовим исковое заявление в судебный участок №130 г .Мытищи по взысканию денежных средств с компании "Ноу-Хау" от Билайн. Мы пойдем до конца, и это дело принципа. E-mail для связи: yulia-belik@mail.ru

Константин

Константин 07.01.2016