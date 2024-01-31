Бренд New Wallet предлагает вашему вниманию функциональные аксессуары из инновационного материала Tyvek. В фирменном магазине производителя представлены водостойкие и крепкие кошельки с дизайнерскими принтами. Изделия с большим количеством отделений позволяют легко хранить все необходимое. Кроме того, на сайте продаются обложки для документов с плотным каркасом, вместительные несессеры с влагозащитной и бесшумной молнией, симпатичные пеналы для канцелярских принадлежностей. Интересно, что в магазине регулярно проводятся необычные акции (например, вы можете с небольшой доплатой обменять старый аксессуар на новый). Любите все эксклюзивное и практичное? Тогда вам непременно пригодится один из секретных промокодов New Wallet за январь 2024 года! Если вы активируете его при оформлении заказа на сайте бренда, то получите подарок или скидку на экологичную продукцию из каталога.

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