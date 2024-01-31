Newgold – отечественный производитель ювелирных украшений. На страницах фирменного интернет-магазина тебя ждет большой выбор изделий из золота и серебра с драгоценными, полудрагоценными и искусственными камнями. В каталоге представлены серьги, пусеты, кольца, подвески, колье и кресты. Все товары бренда проходят строгий контроль качества и клеймение. Компания сотрудничает с проверенными транспортными фирмами и обеспечивает доставку в разные регионы России. Доступна оплата переводом, банковской картой или наличными при получении. Принимай участие в программе лояльности и получай дополнительную выгоду! Мы собрали для тебя промокоды New Gold за январь 2024 года. Воспользуйся ими, чтобы купить изящный аксессуар по специальной цене! Изучи актуальные предложения в этом разделе, выбирай подходящую акцию и активируй скидку или бонус при оформлении заказа!

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