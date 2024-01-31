«Наследие» многие годы занимается неповторимыми подарками. Большинство изделий выполняется мастерами своими руками в традициях русского народного промысла, соответственно не бывают одинаковыми. Матрешки, посуда, оренбургские шали и другая продукция – почти все выполнено вручную. Магазин предлагает приятные скидки своим покупателям, систематически проводятся различные акции и распродажи. Доставка оперативно производится по всей России, оплата осуществляется любым удобным способом: банковской картой, наличными, в рассрочку и даже по счету юридического лица. Для того, чтобы порадовать себя идеальным чаепитием из чайной пары или традиционным сувениром, необходимо получить промокоды «Наследие» за январь 2024 года на нашем сайте и использовать их при оформлении заказа. Воспользуйся уникальной возможностью приобрести эксклюзивный подарок по сниженной стоимости!

Подробнее Скрыть