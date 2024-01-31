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Купоны «Напрокат.ру»

Новых промокодов для Напрокат.ру нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Более менее, в отличии от остальных. Теперь они не на Московском шоссе, а в Пулково и на Московском ж/д вокзале. Все быстро выдают, машина была чистая, но вот залог я ждала неделю, сказали из-за того что в финку поехала, мол «штрафы». А так все норм, удобный сайт, и к клиенту норм относятся, не работают быдло сотрудники!

  • Екатерина
  • 02.11.2017

На троечку...За машиной надо ехать на Московское шоссе, далеко. То есть оттуда-то уже можно добраться на машине, а вот туда еще попробуй доехать) Есть еще вроде возможность получить ее в других точках, но за это нужно доплатить)) Автомобиль хотели мне выдать не особо чистый, я обратил на это внимание, так пришлось еще ждать, пока мойку произведут. Плюс вся ответственность за машину на время аренды на вас. Менеджеры не очень компетентные, дозвониться тяжело, а узнать информацию - еще сложнее. Машина ездила, не ломалась, за это все-таки три))

  • Николай Алексеев
  • 27.08.2015
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