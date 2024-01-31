Промокоды Myplayroom

Отзывы покупателей

Я покупала световой стол-песочницу для племянницы. Спросила у сестры, что подарить – мне дали ссылку! Понравилось, что можно оплатить заказ онлайн на сайте, что сайт защищенный (не страшно было вводить карту), а привезли подарок сразу домой к сестре, минуя меня! Мне не пришлось никуда ехать, забирать, везти! А еще я заказала его в понедельник днем, а во вторник днем он уже был у сестры....))) Шок! Ведь компания находится в Питере, а мы в Москве. Племяшке столик подарили, она играет и очень довольна таким полезным подарком. Екатерина

Екатерина 05.07.2018

Самый замечательный столик в нашем мире детства от Myplayroom! Спасибо вам огромное за то, что делаете детство наших милых малышей ярче, разнообразнее и насыщеннее! Деревянные игрушки, кинетический песок и световой столик - это наше всё! Дина

Дина 24.05.2018

Световой столик – это лучшее что придумало человечество))) Ребенок мой занят с ним с утра и до вечера! Дети разных возрастов с ним играют, да и для меня это тоже антистресс: песок так успокаивает! Ведь так важно, чтоб нервы были целы... Сынок когда занят песком, я могу спокойно выпить кофе, посидеть в тишине! Анна

Анна 23.05.2018

Я заказала световую песочницу MYPLAYROOM с бесплатной доставкой! Спасибо вам за промокод! Она ооочень крутая! Скругленные края, двусторонняя крышка, растущие ножки! Стол-песочница теперь у нас каждый день используется (ребенку 1.10): и с песком играем, и рисуем и занимаемся за этим столом! К столу шел подарок: песок для рисования, метелочка и совочек, чтобы собирать песок, гребеночка для рисования песком, а еще крючки, с помощью которых крышку ставим, как мольберт! Еще и мольберт! Надежда Иванова

Надежда Иванова 18.05.2018