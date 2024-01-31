Промокоды Myplayroom
Купоны на скидку и промокоды Myplayroom январь 2024
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Отзывы покупателей
Я покупала световой стол-песочницу для племянницы. Спросила у сестры, что подарить – мне дали ссылку! Понравилось, что можно оплатить заказ онлайн на сайте, что сайт защищенный (не страшно было вводить карту), а привезли подарок сразу домой к сестре, минуя меня! Мне не пришлось никуда ехать, забирать, везти! А еще я заказала его в понедельник днем, а во вторник днем он уже был у сестры....))) Шок! Ведь компания находится в Питере, а мы в Москве. Племяшке столик подарили, она играет и очень довольна таким полезным подарком.
- Екатерина
- 05.07.2018
Самый замечательный столик в нашем мире детства от Myplayroom! Спасибо вам огромное за то, что делаете детство наших милых малышей ярче, разнообразнее и насыщеннее! Деревянные игрушки, кинетический песок и световой столик - это наше всё!
- Дина
- 24.05.2018
Световой столик – это лучшее что придумало человечество))) Ребенок мой занят с ним с утра и до вечера! Дети разных возрастов с ним играют, да и для меня это тоже антистресс: песок так успокаивает! Ведь так важно, чтоб нервы были целы... Сынок когда занят песком, я могу спокойно выпить кофе, посидеть в тишине!
- Анна
- 23.05.2018
Я заказала световую песочницу MYPLAYROOM с бесплатной доставкой! Спасибо вам за промокод! Она ооочень крутая! Скругленные края, двусторонняя крышка, растущие ножки! Стол-песочница теперь у нас каждый день используется (ребенку 1.10): и с песком играем, и рисуем и занимаемся за этим столом! К столу шел подарок: песок для рисования, метелочка и совочек, чтобы собирать песок, гребеночка для рисования песком, а еще крючки, с помощью которых крышку ставим, как мольберт! Еще и мольберт!
- Надежда Иванова
- 18.05.2018
Наконец-то сбылась давняя мечта! У нас появился многофункциональный световой стол! Очень долго я присматривалась к таким столам, много просмотрела фирм и всё никак не могла решиться на покупку. Видимо всё, что видела ранее, не сильно меня трогало. И вот в инстаграм, я попала на страничку, где продают световые столы-песочницы, наверно это судьба! Потом был прямой эфир, где я в реале увидела стол, он мне очень понравился. Увидела стол, зашла на сайт и не раздумывая оформила заказ. Через день стол уже был у нас дома. Как только стол прочно стал стоять на своих «ногах», а ножки у стола выдвижные, подходят для малышей и деток старшего возраста, сынишка сразу же сел за стол и, чувствую, теперь его с трудом от туда выманишь. Классный стол! Спасибо огромное за промокод!
- Светлана
- 18.05.2018