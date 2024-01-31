«Мой салон» – портал для представителей индустрии красоты. В каталоге вас ждет огромный ассортимент профессиональных косметических средств для парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра. На сайте можно заказать технику и инструменты, оборудование и мебель, а также расходники и товары для дезинфекции. Компания занимается поставками для бьюти-центров и частных кабинетов более 20 лет и является эксклюзивным дистрибьютором официальных поставщиков брендов L’Oreal, BabylissPRO и многих других. Вся продукция сертифицирована. Воспользуйтесь действующими акциями, чтобы совершить выгодную покупку, или активируйте промокоды для интернет-магазина «Мой салон» (moysalon.ru) за январь 2024 года для получения скидки или бонуса. У нас вы найдете полный перечень актуальных предложений от продавца. Обеспечивайте ваш бизнес всем необходимым и экономьте при этом без лишних усилий!

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