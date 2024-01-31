В магазине мне нравится красивый дизайн и модели, а также возможность купить вещь с очень большой скидкой подешевке. Качество вещей приемлемое, но вообще раз на раз не приходится,больше зависит от вида одежды. А вот сервис мне не нравится, операторы .на мой взгляд, очень долго и туго соображают и путаются в собственном же товаре, не знаю уж, это мне такая попалась или это тенденция. Но в целом неплохо, можно заказать и потерпеть их, поскольку вещи красивые.

Аня

Аня 25.11.2015