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Акции и промокоды Motivi

Новых промокодов для Motivi нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды Motivi январь 2024

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Отзывы покупателей

В магазине мне нравится красивый дизайн и модели, а также возможность купить вещь с очень большой скидкой подешевке. Качество вещей приемлемое, но вообще раз на раз не приходится,больше зависит от вида одежды. А вот сервис мне не нравится, операторы .на мой взгляд, очень долго и туго соображают и путаются в собственном же товаре, не знаю уж, это мне такая попалась или это тенденция. Но в целом неплохо, можно заказать и потерпеть их, поскольку вещи красивые.

  • Аня
  • 25.11.2015
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