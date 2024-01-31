Акции и промокоды «Мосцветторг»

Отзывы покупателей

Спасибо Мосцветторгу за то, что помогли мне с подготовкой предложения руки и сердца для моей девушки. Вышло совсем недорого (ищите промокоды), а этот день нам обоим запомнится на всю жизнь. По факту: цветы красивые, свежие, привезли точно в срок. Леван

Леван 25.01.2019

Когда на работе у кого-то день рождения, покупаем здесь шарики и цветы. Нравится, что под боком есть такой магазин - и цветы, и подарки, и упаковка подарков, и сладости, и подарочные сертификаты здесь есть. Можно вообще никуда не ездить, все для дня рождения купить здесь. Анна Михайловская

Анна Михайловская 22.06.2018

Подарили друзьям на новоселье букет "Фламандская легенда". Хозяйка очень любит, чтобы в доме были свежие цветы, решили ее порадовать чем-то необычным. В салоне на Парке Культуры посоветовали розы, но это не самый обычный букет- розы здесь разных цветов, очень красиво и гармонично смотрится! Лалалена

Лалалена 18.05.2018

Купила сестре в подарок очень красивую лилию в горшке. Уже начала цвести, были бутоны. Очень красиво потом распустилась, долго радовала вкусным ароматом. Спасибо за советы по уходу, благодfря им цветок растет и регулярно цветет! Мар Найтли

Мар Найтли 16.04.2018

Не могу не написать отзыв! Остался очень доволен тем, что удалось купить огромный букет из роз (кажется, кенийские, так в магазине сказали про сорт) с огромной скидкой. Специально скидки на цветы мне бы не пришло в голову искать, но случайно увидел сообщение в интернете, понял, что надо брать. Супруга в восторге, семейный бюджет в сохранности! Всегда буду теперь покупать здесь. Григорий

Григорий 18.03.2018

Иногда забегаю в Мосцветторг за букетом маме. Я вообще люблю ее баловать всякими сюрпризами, но цветами и конфетами проще всего, к тому же беспроигрышный вариант. На 8 марта заказала ей большой букет роз, целых 101. Смотрится бесподобно, благо что мне его доставили, сама бы не довезла. А какой от них аромат, просто супер! И главное, что цветочки очень свежие, долго-ддолго стояли и глаз радовали. Так приятно, что деньги на ветер не выкинула. Марина

Марина 19.03.2017

Моя супруга фанатеет от роз. А где самый большой выбор этих цветов? Конечно же в Мосцветторг! Тут такие розы, которые ни в каком другом магазине не увидишь. Но ещё тут цены интересные, бывает что наибольшие букеты роз скидка в 50%. Ну грех же не купить цветы по такой стоимости! Николай

Николай 10.03.2017

Мосцветторг мой любимый магазин. Захожу сюда не часто, но с большим удовольствием. Акции прикольные делают, да и скидку часто можно получить. Ни один другой магазин цветов такое не придумывает. Молодцы. А еще мне нравится, что тут можно помимо букета купить какой-нибудь подарочек сладкий или мягкий. Рекомендую. Любовь

Любовь 09.10.2016

Частенько балую свою девушку букетами с Мосцветторг. А что?Удобно очень. Ехать за ними не нужно, можно онлайн заказать. А ей приятно. Недавно вообще обнаружил, что тут еще и подарки появились. Вообще отлично стало. Теперь я прям постоянный клиент тут. Марк

Марк 08.09.2016

Люблю когда народ относится к своей работе профессионально, как в Мосцветторг. Сама работаю в сфере обслуживания и частенько встречаю недоброжелательных людей. Тут же, независимо от времени года и настроения общества, всегда царит душевная атмосфера. Никогда на тебя не буркнут и не скажут, что нет вкуса. Да и доставку организуют в считанные часы. Спасибо вам, что дарите радость и великолепные цветы. Сабина

Сабина 11.07.2016

Свежие цветы в мосцветторг – это уже своего рода их визитная карточка. За долгие годы покупок в этом магазине мне ни разу не подсунули плохие, несвежие или поломанные цветы. И это очень приятно. Именно по этому я выбрала их для оформления цветами банкетного зала для свадьбы. Со своей задачей они справились на 5+, при чем я промониторила цены и выяснила, что цена наиболее выгодная именно в мосцветторг, возможно, за счет того, что это оптовые базы. Милана

Милана 11.05.2016

У меня напротив розы из магазина Мосцветторг простояли очень долго. Я даже задумалась, а вдруг они чем-то обработаны! Но когда на стеблях появились новые отросточки сомнений не было, просто очень свежие цветы удалось купить. Я даже теперь мечтаю их сохранить и попробовать посадить на даче, а вдруг и у меня будут красивые пурпурные розы. В случае успеха обязательно отпишусь и расскажу. Кира

Кира 28.03.2016

Пару раз заказывали цветы на сайте мосцветторг. Доставка быстрая, привезли где-то через 2 часа после заказа. Сами цветы свежие, без особых к ним претензий. Разве что розы простояли всего неделю, но это такой цветок вредный, из-за чего их не сильно то и уважаю. Так что с моцветторг можно сотрудничать. Ольга

Ольга 21.12.2015