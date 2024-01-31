Акции и промокоды «Мосцветторг»
Купоны на скидку и промокоды «Мосцветторг» январь 2024
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Отзывы покупателей
Спасибо Мосцветторгу за то, что помогли мне с подготовкой предложения руки и сердца для моей девушки. Вышло совсем недорого (ищите промокоды), а этот день нам обоим запомнится на всю жизнь. По факту: цветы красивые, свежие, привезли точно в срок.
- Леван
- 25.01.2019
Когда на работе у кого-то день рождения, покупаем здесь шарики и цветы. Нравится, что под боком есть такой магазин - и цветы, и подарки, и упаковка подарков, и сладости, и подарочные сертификаты здесь есть. Можно вообще никуда не ездить, все для дня рождения купить здесь.
- Анна Михайловская
- 22.06.2018
Подарили друзьям на новоселье букет "Фламандская легенда". Хозяйка очень любит, чтобы в доме были свежие цветы, решили ее порадовать чем-то необычным. В салоне на Парке Культуры посоветовали розы, но это не самый обычный букет- розы здесь разных цветов, очень красиво и гармонично смотрится!
- Лалалена
- 18.05.2018
Купила сестре в подарок очень красивую лилию в горшке. Уже начала цвести, были бутоны. Очень красиво потом распустилась, долго радовала вкусным ароматом. Спасибо за советы по уходу, благодfря им цветок растет и регулярно цветет!
- Мар Найтли
- 16.04.2018
Не могу не написать отзыв! Остался очень доволен тем, что удалось купить огромный букет из роз (кажется, кенийские, так в магазине сказали про сорт) с огромной скидкой. Специально скидки на цветы мне бы не пришло в голову искать, но случайно увидел сообщение в интернете, понял, что надо брать. Супруга в восторге, семейный бюджет в сохранности! Всегда буду теперь покупать здесь.
- Григорий
- 18.03.2018
Иногда забегаю в Мосцветторг за букетом маме. Я вообще люблю ее баловать всякими сюрпризами, но цветами и конфетами проще всего, к тому же беспроигрышный вариант. На 8 марта заказала ей большой букет роз, целых 101. Смотрится бесподобно, благо что мне его доставили, сама бы не довезла. А какой от них аромат, просто супер! И главное, что цветочки очень свежие, долго-ддолго стояли и глаз радовали. Так приятно, что деньги на ветер не выкинула.
- Марина
- 19.03.2017
Моя супруга фанатеет от роз. А где самый большой выбор этих цветов? Конечно же в Мосцветторг! Тут такие розы, которые ни в каком другом магазине не увидишь. Но ещё тут цены интересные, бывает что наибольшие букеты роз скидка в 50%. Ну грех же не купить цветы по такой стоимости!
- Николай
- 10.03.2017
Мосцветторг мой любимый магазин. Захожу сюда не часто, но с большим удовольствием. Акции прикольные делают, да и скидку часто можно получить. Ни один другой магазин цветов такое не придумывает. Молодцы. А еще мне нравится, что тут можно помимо букета купить какой-нибудь подарочек сладкий или мягкий. Рекомендую.
- Любовь
- 09.10.2016
Частенько балую свою девушку букетами с Мосцветторг. А что?Удобно очень. Ехать за ними не нужно, можно онлайн заказать. А ей приятно. Недавно вообще обнаружил, что тут еще и подарки появились. Вообще отлично стало. Теперь я прям постоянный клиент тут.
- Марк
- 08.09.2016
Люблю когда народ относится к своей работе профессионально, как в Мосцветторг. Сама работаю в сфере обслуживания и частенько встречаю недоброжелательных людей. Тут же, независимо от времени года и настроения общества, всегда царит душевная атмосфера. Никогда на тебя не буркнут и не скажут, что нет вкуса. Да и доставку организуют в считанные часы. Спасибо вам, что дарите радость и великолепные цветы.
- Сабина
- 11.07.2016
Свежие цветы в мосцветторг – это уже своего рода их визитная карточка. За долгие годы покупок в этом магазине мне ни разу не подсунули плохие, несвежие или поломанные цветы. И это очень приятно. Именно по этому я выбрала их для оформления цветами банкетного зала для свадьбы. Со своей задачей они справились на 5+, при чем я промониторила цены и выяснила, что цена наиболее выгодная именно в мосцветторг, возможно, за счет того, что это оптовые базы.
- Милана
- 11.05.2016
У меня напротив розы из магазина Мосцветторг простояли очень долго. Я даже задумалась, а вдруг они чем-то обработаны! Но когда на стеблях появились новые отросточки сомнений не было, просто очень свежие цветы удалось купить. Я даже теперь мечтаю их сохранить и попробовать посадить на даче, а вдруг и у меня будут красивые пурпурные розы. В случае успеха обязательно отпишусь и расскажу.
- Кира
- 28.03.2016
Пару раз заказывали цветы на сайте мосцветторг. Доставка быстрая, привезли где-то через 2 часа после заказа. Сами цветы свежие, без особых к ним претензий. Разве что розы простояли всего неделю, но это такой цветок вредный, из-за чего их не сильно то и уважаю. Так что с моцветторг можно сотрудничать.
- Ольга
- 21.12.2015
Попытал удачу заказть цветы в интернет-магазине МосЦветТорг и не пожалел. Пришлось срочно уехать в командировку, а тут как раз наша с женой годовщина. Заказал 101 розу и приехав через неделю был удивлен тем, что цветы стоят как новые и с замечательным ароматом. Спасибо, что не подвели в столь значительный день
- Алексей
- 29.10.2015