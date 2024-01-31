Molnia – актуальный сервис для тех, кто ценит свое время и хочет свободно передвигаться по городу. Кикшеринг – система краткосрочного проката электросамокатов. Возьмите в аренду экологичный транспорт и достигайте точки назначения, не нанося при этом вред окружающей среде! Скачайте приложение на свое мобильное устройство и пройдите регистрацию. На электронной карте вы увидите расположение ближайшей техники. Чтобы разблокировать оборудование, достаточно отсканировать QR-код. На один аккаунт можно оформить до 5 «молний». Компания предлагает несколько видов тарифов в зависимости от вашей скорости. Воспользуйтесь услугой и сэкономьте значительную сумму без лишних усилий! На нашем сайте вы найдете список действующих купонов и промокодов «Молния» (Molnia) за январь 2024 года. Активируйте их перед началом поездки и получите приятную скидку!

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