Программа лояльности «Мое здоровье» создана при поддержке фармацевтических брендов. Задача проекта – улучшить качество жизни его участников и помочь им сэкономить значительную сумму при оплате лекарственных препаратов. Зарегистрированные пользователи также получают привилегии от лабораторий, банков, производителей медицинских приборов и других партнеров. При покупке на маркетплейсе часть средств возвращается в виде баллов. Их можно потратить при последующих заказах. Обладатели карты имеют право на особые условия обслуживания в некоторых клиниках. Хочешь получить максимальную выгоду от участия? Используй промокоды на скидку аптеки «Мое Здоровье.ру» (MoeZdorovie) за январь 2024 года! Следи за обновлениями в нашем каталоге и выбирай лучшие предложения, чтобы активировать разнообразные бонусы!

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