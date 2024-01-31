«Мираторг» – это один из крупнейших российских производителей высококачественных мясных продуктов. На официальном сайте компании можно купить мраморную говядину для приготовления безупречных стейков, свежую свинину, мясо курицы и индейки, пельмени и вареники, паштеты и колбасы. Доставка заказов осуществляется специальным транспортом, оснащенным холодильными установками. Отечественный бренд часто радует практичных гурманов «вкусными» акциями. Постоянным клиентам компании также предлагается принимать участие в программе лояльности. Всё еще считаете деликатесы непозволительной роскошью? Предлагаем вам продегустировать аппетитные лакомства и получить при этом максимальную выгоду. Просто положите выбранные продукты в «Корзину» и сразу же примените один из промокодов «Мираторг» за январь 2024 года.

Подробнее Скрыть