«Мир на ощупь» – это эксклюзивная экскурсия, которая проводится в темноте. Вы сможете побывать в различных пространствах, получить невероятные эмоции и впечатления. При этом ориентироваться придется исключительно на тактильные ощущения и звуки голоса. Изначально социальный проект задумывался для развития толерантности в социуме по отношению к слепым людям, однако его перспективы заметно расширились. Сегодня компания активно занимается проведением тренингов в темноте. Такие занятия развивают навыки эмоционального интеллекта, помогают научиться эффективно вести деловые переговоры и управлять своим временем. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивные промокоды и купоны «Мир на ощупь» за январь 2024 года. Не упустите отличную возможность сэкономить при заказе уникальной экскурсии и других интересных мероприятий.

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