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Промокоды «Милабель»

Новых промокодов для Милабель нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Девчонки! С Нового года сеть магазинов "Милавица" станет мультибрендовой и сменит в Москве название на "Милабель"! Теперь в магазинах «Милабель», кроме марки «Милавица», будут представлены бренды Carlin и Tribuna (Россия), Rosme, Stefi-L, V.O.V.A, Lauma (Латвия), Triumph, Comazo (Германия), Mark&Andre (Франция), Primavera (Италия) и многие другие! Цены будут лучше, выбор больше!

  • Всезнайка
  • 11.12.2014
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