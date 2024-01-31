«МегаФон Банк» – уникальный проект от российской телекоммуникационной компании. Теперь у всех абонентов известного оператора появилась возможность мгновенно получить банковскую карту, привязанную к счету мобильного телефона. С ее помощью вы будете легко расплачиваться за покупки в интернете, любимых кафе, бутиках и супермаркетах. Бесплатное обслуживание – это не единственное преимущество эксклюзивного продукта. Пользоваться картой удобно и выгодно. На остаток по счету вашего сотового будет начисляться 8% годовых. Кроме того, вы сможете получать гарантированный кешбэк, оплачивая услуги партнеров организации. Желаете увеличить количество приятных бонусов? В этом вам непременно помогут размещенные ниже промокоды «МегаФон Банк» за январь 2024 года! Поспешите воспользоваться выбранным спецпредложением в указанный срок.

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