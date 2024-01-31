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Отзывы покупателей
Массаж - это полезная процедура, ранее могла побаловать себя раз в неделю, а как пошла работать уже не до массажа, времени постоянно не хватало, а работаю в основном за рулем весь день, т.е. нагрузка на спину еще больше стала и массаж тем более нужен. Нашла выход из ситуации, купив массажную накидку на сиденье, мышцы тонизирует и расслабляет, боли в спине вообще нет. Заказывала в магазине Медспрос, цена приемлемая, в других магазинах на порядок выше, я смотрела, и + доставка быстрая, накидку привезли на следующий день после заказа. Думаю, что не раз еще буду заказывать у Вас, спасибо!
- Катерина Стокина
- 20.03.2017
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