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Промокоды и купоны Ezakaz

Активные купоны и промокоды Ezakaz январь 2024

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Отзывы покупателей

Отличный магазин, на мой взгляд. Заказывала кресла, мебель качественная и красивая, цены был немного ниже, чем у конкурентов. С сайтом разобралась легко, он понятный и доступный. И продавцы и курьер вежливые, готовые помочь, очень уважительно относятся к покупателям. Доставка произведена в оговоренный срок, все быстро и четко. Очень довольна работой магазина, страшных минусов для себя не обнаружила, единственное, курьер долго искал наш дом, но это .думаю, не критично.

  • Инна
  • 29.11.2015
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