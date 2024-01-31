Промокоды и купоны Ezakaz
Активные купоны и промокоды Ezakaz январь 2024
Промокоды сайтов, похожих на Ezakaz
Не нашел промокод?Получить первым
Похожие предложения
Отзывы покупателей
Отличный магазин, на мой взгляд. Заказывала кресла, мебель качественная и красивая, цены был немного ниже, чем у конкурентов. С сайтом разобралась легко, он понятный и доступный. И продавцы и курьер вежливые, готовые помочь, очень уважительно относятся к покупателям. Доставка произведена в оговоренный срок, все быстро и четко. Очень довольна работой магазина, страшных минусов для себя не обнаружила, единственное, курьер долго искал наш дом, но это .думаю, не критично.
- Инна
- 29.11.2015
Добавить отзыв