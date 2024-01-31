Часто летаете на самолете? Используя промо-коды «МАУ», можно сэкономить на услугах флагманского украинского авиаперевозчика! Компания выполняет рейсы в страны Европы, Азии, США, Ближнего Востока. Важно, что организация постоянно обновляет флот и заботится о безопасности пассажиров. Для удобства клиентов предусмотрены дополнительные услуги: вы можете заранее заказать вкусное питание на борту, докупить багаж, выбрать товары из Duty Free онлайн. Участники программы лояльности Panorama Club получают бонусы за каждый перелет и тратят накопленные баллы при покупке новых билетов. Уже ознакомились с расписанием рейсов и нашли подходящее решение? Чтобы летать по миру без лишних затрат, своевременно активируйте секретные промокоды «МАУ» за январь 2024 года. Информацию обо всех текущих акциях авиакомпании можно найти внизу этой страницы.

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