В онлайн-гипермаркете «‎Материк» продается всё необходимое для ремонта: строительные и отделочные материалы, ручной и электроинструмент, уборочная техника и сварочное оборудование, кабельно-проводниковая продукция и сантехника. Специалисты компании также оказывают дополнительные услуги: колеровку красок, резку листовых материалов, установку дверей, вывоз мусора. Регулярные акции и распродажи брендовой продукции – одно из основных преимуществ интернет-магазина. Для постоянных клиентов также действует бонусная программа лояльности. Накапливай баллы и используй их при оплате последующих заказов. Планируешь приобрести определенные товары на сайте в ближайшее время? Экономь на ремонте вместе с нами: на этой странице мы размещаем все действующие промокоды «‎Материк» за январь 2024 года! Купоны дают клиенту право на получение бонуса или скидки на покупку.

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