«Маков и Партнеры» – замечательный сервис для подготовки к экзаменам и олимпиадам в Санкт-Петербурге. Будь уверен за оценки и будущее своего ребенка! Ему не только дадут необходимую базу и расскажут полезные фишки, но и поддержат ребенка психологически. Доступны не только курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, но и репетиторы с пятого по одиннадцатый класс, а также сопровождение при поступлении. Ученика полностью погружают в материал и снабжают конспектами к каждому занятию. Все результаты легко отслеживать в «Личном» кабинете. Гибкий график позволит вписать уроки в загруженное расписание. Не знаешь куда поступать и какие предметы сдавать? Пройди небольшой тест на профориентацию и узнай свои склонности. Учись у лучших отобранных учителей по отработанной программе и поступай в ВУЗ мечты с легкостью. Активируй наши промокоды «Маков и партнеры» за январь 2024 года и у тебя останутся лишние деньги на празднование отличных результатов.

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