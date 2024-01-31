Страховой маркетплейс Mafin предлагает широкий спектр продуктов: электронные полисы каско и ОСАГО, страхование путешественников, недвижимости, жизни и здоровья. Все услуги оформляются онлайн, а сравнивать опции очень удобно, благодаря функциональным фильтрам. У компании большой пул партнеров, она постоянно развивается, занимая первые места в рейтингах. На сайте можно сразу рассчитать стоимость, а при авторизации в «Личном кабинете» вся полученная информация сохранится. Купить полис не составит труда: после заполнения всех данных нужно выбрать подходящий вариант и оплатить его банковской картой. Мобильное приложение позволит сканировать документы и осматривать автомобиль удаленно. Применяй промокоды Mafin за январь 2024 года, чтобы начать экономить и снизить затраты на покупку страховки! Уверенность в завтрашнем дне не станет значительной статьей расходов, если воспользоваться нашими предложениями!

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