Loftschool – это школа онлайн-изучения программирования. Платформа предлагает несколько способов обучения: самостоятельный просмотр видеоуроков, который делает возможным бесплатно или за небольшие деньги ознакомиться с профессией и определиться с выбором. Интенсивы с кураторами, домашними заданиями, дедлайнами и изучение конкретной профессии, состоящее из целого комплекса интенсивов. Занятия ведут действующие специалисты крупнейших IT корпораций. За время учебы вместе с ними ты подготовишь от 3 до 11 готовых проектов, которые можно будет добавить в резюме. Курсы обновляются каждые три месяца, благодаря чему навыки и знания, приобретаемые в школе, всегда актуальны и востребованы на рынке. Если ты давно мечтаешь освоить перспективную IT специальность или повысить свои скиллы, платформа поможет в этом. А промокоды Loftschool за январь 2024 года года позволят сэкономить солидную сумму денег!

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