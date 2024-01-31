«Лимкор» – это спортивный комплекс, в котором собраны развлечения для всей семьи. Комфортабельный и безопасный аквапарк порадует теплыми бассейнами и аттракционами. Круглосуточный тренажерный зал – настоящая находка для жителей большого города! Кроме того, посетителям доступен просторный синтетический каток. Гости города могут отдохнуть в уютных номерах гостиницы. Банкетный зал – прекрасное место для деловых встреч и праздничных мероприятий. Для VIP-посетителей здесь действуют особые условия. При этом для всех клиентов регулярно проводятся интересные акции. Чтобы ты смог насладиться максимальной выгодой, мы подготовили для тебя эксклюзивные купоны в аквапарк «Лимкор» за январь 2024 года. Выбери подходящее предложение и активируй промокод в указанные сроки, чтобы получить желанный бонус!

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