Бренд Laurastar производит оборудование для бережного ухода за одеждой. На сайте российского представительства ты сможешь заказать фирменные гладильные системы, отпариватели и парогенераторы. В продаже есть доски, сменные чехлы, картриджи, фильтры и другие дополнительные аксессуары. Продукция швейцарской марки отличается эксклюзивным дизайном и эргономичностью. Товары из онлайн-каталога можно приобрести с доставкой в любой уголок России. Доступна оплата пластиковой картой, наличными средствами и банковским переводом по выставленному счету. Возможна покупка в рассрочку с привлечением надежного банка-партнера. Обрати внимание на действующие акции! Специальные предложения помогут сэкономить крупную сумму или активировать бонус при оформлении заказа. Изучай список промокодов Laurastar за январь 2024 года, выбирай оптимальные варианты и получи солидную скидку или подарок от продавца!

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