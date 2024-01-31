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Купоны и промокоды Lancome за январь 2024

Работа с магазином Lancome приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды Lancome январь 2024

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Отзывы покупателей

На сайт меня завлекли обещанные скидки в 25% при заказе в интиернет-магазине. На сайте присутствует полный ассортимент продукции, так что выбор тут шире,чем в обычных магазинах.На сайте можно будет увидеть не только начальную цену,но и цену с учетом скидки, очень удобно. Также нашла там забавное приложеньице типа уроков по макияжу:) Магазин предлагает два способа доставки: самовывоз и курьерскую. При заказе от 4к доставка у вас будет бесплатной (при заказе люкса довольно легко набрать эту сумму). Заказ привезли в срок, все было очень хорошо упаковано в прочную коробку. Перед оплатой есть возможность проверить заказ.

  • Софья
  • 09.07.2015
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