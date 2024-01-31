Купоны и промокоды Lactomin
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Отзывы покупателей
Недавно получил свои покупки, все отлично:) Товар качественный, все упаковоно на совесть, продавцы отзывчивые, консультируют по любому вопросу. Спасибо магазину за четкую организацию и хорошую работу:)
- Дмитрий
- 12.12.2015
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