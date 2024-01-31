Промокоды La Buket
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Отзывы покупателей
Полностью доволен этим сервисом. Мой заказ от 6 марта был выполнен ровно так, как меня заверили. Был сделан заказ на букет роз микс для подруги, с доставкой к ней на работу 8 марта. Курьер выполнил доставку точно по времени, в 11.30, как и договаривались. Был сделан и выслан мне фотоотчет. У девушки впечатления тоже самые положительные. Я таким качеством сервиса полностью удовлетворен.
- Иван Прокоп
- 22.03.2017
Брала в Ла Букет подарочную коробочку для сестры. Она огромная любительница всяких необычных сладостей. И цветы с макарунами мне показались интересным подарком. И я ничуть не прогадала. Она так радовалась, когда получила мой сюрприз. Молодцы! Спасибо вам за то, что так класно сработали.
- Валентина
- 03.03.2017
Заказывала букет из роз микс по скидке, результатом была откровенно и приятно удивлена. Розы по-настоящему достойного качества, большие и свежие. А как они пахли! Я их заказывала для сестрички своей ко Дню ее рождения. Подарок удался на славу. Цветы простояли очень долго, нам вручили специальный состав для их "долголетия". В общем, букетом и доставкой я осталась очень и очень довольна.
- Надежда Ладыжева
- 25.02.2017