Промокоды La Buket

Отзывы покупателей

Полностью доволен этим сервисом. Мой заказ от 6 марта был выполнен ровно так, как меня заверили. Был сделан заказ на букет роз микс для подруги, с доставкой к ней на работу 8 марта. Курьер выполнил доставку точно по времени, в 11.30, как и договаривались. Был сделан и выслан мне фотоотчет. У девушки впечатления тоже самые положительные. Я таким качеством сервиса полностью удовлетворен. Иван Прокоп

Иван Прокоп 22.03.2017

Брала в Ла Букет подарочную коробочку для сестры. Она огромная любительница всяких необычных сладостей. И цветы с макарунами мне показались интересным подарком. И я ничуть не прогадала. Она так радовалась, когда получила мой сюрприз. Молодцы! Спасибо вам за то, что так класно сработали. Валентина

Валентина 03.03.2017