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Промокоды La Buket

Новых промокодов для La Buket нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды La Buket январь 2024

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Отзывы покупателей

Полностью доволен этим сервисом. Мой заказ от 6 марта был выполнен ровно так, как меня заверили. Был сделан заказ на букет роз микс для подруги, с доставкой к ней на работу 8 марта. Курьер выполнил доставку точно по времени, в 11.30, как и договаривались. Был сделан и выслан мне фотоотчет. У девушки впечатления тоже самые положительные. Я таким качеством сервиса полностью удовлетворен.

  • Иван Прокоп
  • 22.03.2017

Брала в Ла Букет подарочную коробочку для сестры. Она огромная любительница всяких необычных сладостей. И цветы с макарунами мне показались интересным подарком. И я ничуть не прогадала. Она так радовалась, когда получила мой сюрприз. Молодцы! Спасибо вам за то, что так класно сработали.

  • Валентина
  • 03.03.2017

Заказывала букет из роз микс по скидке, результатом была откровенно и приятно удивлена. Розы по-настоящему достойного качества, большие и свежие. А как они пахли! Я их заказывала для сестрички своей ко Дню ее рождения. Подарок удался на славу. Цветы простояли очень долго, нам вручили специальный состав для их "долголетия". В общем, букетом и доставкой я осталась очень и очень довольна.

  • Надежда Ладыжева
  • 25.02.2017
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