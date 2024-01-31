Компания «Квеструм.рф» предлагает клиентам новый формат отдыха. Соберите команду из 2–6 человек и попытайтесь выбраться из запертого пространства за определенное время! Для этого вам нужно будет решить не самые простые головоломки и проявить изобретательность. У вас есть возможность выбрать развлечение на свой вкус. Например, вы можете отправиться в фотолабораторию с призраками или попытаться спасти почтовое отделение. Продуманные декорации и оригинальная атмосфера позволят вам на время отвлечься от привычной реальности. Чтобы организовать незабываемый досуг для себя и близких, необязательно тратить огромные суммы. Достаточно активировать промокоды и купоны «Квеструм.рф» за январь 2024 года при онлайн-бронировании игры. Обратите внимание: у каждой акции ограничен срок действия. Успейте насладиться максимальной выгодой!

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