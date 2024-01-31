В интернет-гипермаркете Krawt.ru представлен широкий ассортимент техники на любой вкус. На сайте можно заказать кухонное и климатическое оборудование, автомобильные аксессуары и функциональную электронику, садовые и строительные инструменты, фотоаппараты и различные бьюти-гаджеты. Компания напрямую сотрудничает с лучшими мировыми брендами: Panasonic, Hansa, Bosch, Gorenje, Motorola. Все товары из каталога прошли обязательную сертификацию, заказы доставляются покупателю вместе с официальной гарантией производителя. В магазине действует бонусная программа для постоянных клиентов. Внизу этой страницы мы собрали для вас действующие промокоды Krawt.ru за январь 2024 года. После активации купона в «Корзине» вы сразу же получите приятный подарок или скидку на выбранные позиции. Рекомендуем обращать внимание на срок действия специальных кодов!

Подробнее Скрыть