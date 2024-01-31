Компания «КБМ 24» занимается восстановлением коэффициента бонус-малус, что позволяет клиентам значительно снизить стоимость полиса ОСАГО. Вы можете бесплатно проверить свой показатель на сайте, указав в соответствующей форме личные данные, дату рождения, серию и номер водительского удостоверения. Специалисты отправляют вашу заявку в автоматизированную информационную систему Российского союза автостраховщиков. История страхования восстанавливается в течение нескольких часов или дней. Важно, что вы оплачиваете услуги компании только в случае реального снижения КБМ. Сервис доступен водителям из любого региона России. У вас есть возможность сэкономить на восстановлении коэффициента бонус-малус уже сегодня. Чтобы получить приятную скидку, своевременно примените один из наших промокодов (кодов) «КБМ 24» за январь 2024 года. Обо всех акциях организации мы рассказываем на этой странице.

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