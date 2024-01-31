Промокоды «Карен Миллен»
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Отзывы покупателей
ОЧень люблю этот магазин за их женственные,очень красивые фасоны!Раньше покупала вещи в карен только в обычных магазинах но недавно стала заказывать и через интернет! Все очень здорово)) Простой заказ ,удобная своевременная доставка, так что буду заказывать еще)) Спасибо моему любимоу магазину за маленькие радости!)))
- ShadyLady
- 03.11.2015
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