Нет желания готовить? «Капибара» – ресторан доставки суши и роллов. Закажи вкуснейший сет и накорми себя и всю семью. А также в ассортименте тебя ждут: поке и салаты, морепродукты и закуски, десерты и напитки и множество разнообразных соусов. Всегда свежие продукты в удобной упаковке. Профессиональные и дружные сотрудники отлично делают свою работу и всегда рады поделиться своим теплом и улыбками с гостями. Заглядывай в постоянно пополняющийся раздел с акциями и заказывай по выгодной цене. Для любителей остренького и вегетарианцев такие блюда помечены специальным значком, не ошибешься. Возникли сомнения и вопросы? Звони по горячей линии, менеджеры сервиса с удовольствием все расскажут и помогут. Приглашай друзей, и ешьте дружно, прямо следуя девизу ресторана. Хватай и активируй промокоды и купоны «Капибара» за январь 2024 года и получай классное снижение стоимости. Вкусная еда в уютной и теплой атмосфере становится еще лучше.

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