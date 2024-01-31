«Кандидат» – это уникальное шоу о сложности выбора. Перед входом в зал зрители получают специальные пульты для голосования. Спектакль-поединок состоит из нескольких раундов, по истечении которых вам предстоит выбрать победителя. Проигравший покидает ринг, и соревнование продолжается без него.
Захватывающая театральная авантюра наглядно демонстрирует, как люди принимают решение: рационально либо под влиянием эмоций, желая оставаться в большинстве или выделиться из толпы. Историко-политический контекст делает проект актуальным.
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