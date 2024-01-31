«Калинов Родник» - чистая минеральная вода, которая после нескольких слоев фильтрации сохраняет полезные свойства и натуральный состав. На сайте одноименного магазина можно найти фирменную очищенную воду, а также иные напитки на ее основе: от «клубных коктейлей» и лимонадов, до чая и детской воды. В онлайн-магазине можно воспользоваться доставкой, и возможностью оплаты различными, удобными для тебя способами: наличными, по карте, при помощи PayPass. Для покупателей предлагаются регулярно проводимые акции, а также действуют скидочная и бонусная программы. Кроме того, бренд стремится минимизовать экологический след, путем переработки собственной тары. Для того, чтобы сделать онлайн-заказ качественной и безопасной продукции со скидкой, используйте действующие промокоды «Калинов Родник» на нашем сайте за январь 2024 года. Теперь твоя покупка станет еще более выгодной!

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