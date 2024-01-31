Срочно нужны новые сотрудники? Ищешь, но не находишь? Тогда тебе на JobCart – сервис по ускоренному поиску соискателей. Настрой рекламу своих вакансий всего в пару нажатий на более чем пятидесяти подходящих сайтах. Агрегаторы, доски объявлений, соцсети и тематические страницы – вот, что тебе нужно для одновременного поиска. Лучшие кандидаты найдут тебя сами! Единый «Личный кабинет» для откликов, публикации в нужный момент, штучная оплата офферов – вот несомненные плюсы платформы. Выбирай один из тарифов и начинай набирать штат. Оплачивай картой, электронными деньгами и другими удобными и быстрыми способами. Получай кешбэк с каждого заказа с программой лояльности для постоянных клиентов. По всем интересующим моментам тебя проконсультируют менеджеры по указанному номеру. Воспользуйся промокодами «Джобкарт» (Jobcart) за январь 2024 года, лови скидки и найди наконец нужных специалистов без труда.

Подробнее Скрыть