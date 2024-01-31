«Изумруд» – это просто находка для твоего дома и сада. В интернет-магазине разнообразного декора и интерьерных аксессуаров ты найдешь статуэтки и картины, часы и зеркала, светильники и мебель, керамику, плетеные и пластиковые изделия и много других элементов, сезонных и внесезонных. В ассортименте магазина множество элементов разного материала, цвета и стиля, что позволит подобрать предметы для любого интерьера. Приходи посмотреть на товары вживую на торговой точке компании. Есть выгодные предложения для оптового закупа. Все изделия тщательно проверяются, что исключает возможность брака. Доставка осуществляется до торговых точек в Москве и области или посредством самовывоза со склада. Также в регионы заказы доставляются транспортными компаниями. Выбирай скорее все, что понравилось, добавляй в «Корзину» и не забудь воспользоваться нашими промокодами «Изумруд» за январь 2024 года. Получай выгодное снижение цены и украшай свой дом и участок красиво и со вкусом.

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