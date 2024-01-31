Покупал как-то там Айфон с Аирподсами на сумму 77 000 и получил хорошее обслуживание. Меня обо всём предупредили, 100 раз позвонили. К сожалению, один наушник оказался бракованным, но мне его заменили в сервисном центре. А вот когда я потерял Кейс от наушников мне сообщили о том, что моего кейса больше нет. Ни сообщения, ни на почту информации никакой не пришло. А то, что человек занят может быть или работает это их не волнует. Ни извинений, ничего не было, пришлось брать в другом магазине и опять тратить время.

Artem

Artem 28.12.2019