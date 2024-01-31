Промокоды iPhonePiter
Купоны на скидку и промокоды iPhonePiter январь 2024
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Отзывы покупателей
Покупал как-то там Айфон с Аирподсами на сумму 77 000 и получил хорошее обслуживание. Меня обо всём предупредили, 100 раз позвонили. К сожалению, один наушник оказался бракованным, но мне его заменили в сервисном центре. А вот когда я потерял Кейс от наушников мне сообщили о том, что моего кейса больше нет. Ни сообщения, ни на почту информации никакой не пришло. А то, что человек занят может быть или работает это их не волнует. Ни извинений, ничего не было, пришлось брать в другом магазине и опять тратить время.
- Artem
- 28.12.2019
Искала интернет-магазин, где купить iPhone 7, чтобы была доступная цена и местоположение склада с пунктом выдачи в СПб. Наткнулась на сайт iPhonePiter. Сравнив все цены в Яндекс.Маркете и поисковике пришла к выводу, что в этом интернет-магазине цена самая оптимальная. Плюс у них есть локальный магазин здесь в Санкт-Петербурге (а не только выдача). Оформила заявку, консультант по телефону был очень общительным и доброжелательным. В этот же день забрала свой телефон) Немного побаивалась за покупку, вдруг подделка и т п. Но все сомнения были зря - iPhone оригинальный, качество отличное!)
- Мария
- 15.05.2017