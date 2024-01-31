Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Техника и ПО
  4. Смартфоны и планшеты
  5. iPhonePiter

Промокоды iPhonePiter

Новых промокодов для iPhonePiter нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды iPhonePiter январь 2024

Скидки до 50% на продукцию Apple!
Открыть купон
Открыть купон
Эксклюзив! Дополнительная скидка 2000 рублей при сдаче устройства в «Дам Продам»! Все промокоды Дам Продам (10)
Все промокоды
000 Показать код
000 Показать код
Скидка 300 рублей на iPhone и iPad + 10% на аксессуары!
Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на iPhonePiter

Скидка до 300 рублей на весь ассортимент по промокоду в BigGeek! Все промокоды BigGeek (11)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Техника Xiaomi со скидкой 1000 рублей по промокоду в «Румиком»! Все промокоды Румиком (11)
Все промокоды
abr Показать код
abr Показать код
Эксклюзив! -500 рублей на технику Samsung по промокоду в Galaxystore! Все промокоды Galaxystore (13)
Все промокоды
s23 Показать код
s23 Показать код
Всем студентам – скидка 20% по промокоду на тарифы «Без переплат»! Все промокоды МегаФон (23)
Все промокоды
TUD Показать код
TUD Показать код
Показать еще купоны

Похожие предложения

SmartPrice
SmartPrice
Румиком
Румиком
Geekbuying
Geekbuying
Samsung Store
Samsung Store
WishMaster
WishMaster
Vivo
Vivo

Отзывы покупателей

Покупал как-то там Айфон с Аирподсами на сумму 77 000 и получил хорошее обслуживание. Меня обо всём предупредили, 100 раз позвонили. К сожалению, один наушник оказался бракованным, но мне его заменили в сервисном центре. А вот когда я потерял Кейс от наушников мне сообщили о том, что моего кейса больше нет. Ни сообщения, ни на почту информации никакой не пришло. А то, что человек занят может быть или работает это их не волнует. Ни извинений, ничего не было, пришлось брать в другом магазине и опять тратить время.

  • Artem
  • 28.12.2019

Искала интернет-магазин, где купить iPhone 7, чтобы была доступная цена и местоположение склада с пунктом выдачи в СПб. Наткнулась на сайт iPhonePiter. Сравнив все цены в Яндекс.Маркете и поисковике пришла к выводу, что в этом интернет-магазине цена самая оптимальная. Плюс у них есть локальный магазин здесь в Санкт-Петербурге (а не только выдача). Оформила заявку, консультант по телефону был очень общительным и доброжелательным. В этот же день забрала свой телефон) Немного побаивалась за покупку, вдруг подделка и т п. Но все сомнения были зря - iPhone оригинальный, качество отличное!)

  • Мария
  • 15.05.2017
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.
В будущее с подарками! Гаджеты и умная техника – бесплатно к заказу!

Присоединись к нам в соцсетях
и подписывайся на email-рассылки:

Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю согласие на обработку персональных данных.
В будущее с подарками! Гаджеты и умная техника – бесплатно к заказу!