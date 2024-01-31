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Акции и промокоды Intimissimi

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Отзывы покупателей

Всегда покупаю нижнее белье у них. После него уже не хочется надевать другое)) Очень удобное! Имеет хорошую форму, бретельки не спадают, материал очень приятный к телу, легко выбрать белье даже без примерки, особенно.если уже брали. Каких-либо проблем не обнаружила))

  • Марина
  • 17.12.2015
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