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Отзывы покупателей
Всегда покупаю нижнее белье у них. После него уже не хочется надевать другое)) Очень удобное! Имеет хорошую форму, бретельки не спадают, материал очень приятный к телу, легко выбрать белье даже без примерки, особенно.если уже брали. Каких-либо проблем не обнаружила))
- Марина
- 17.12.2015
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