Купоны на скидку «ИнОптика»
Купоны на скидку и промокоды InOptika январь 2024
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Отзывы покупателей
Доставка: 5 баллов! Цены на линзы приятные, заказываю теперь только у вас.
- Юлия
- 13.11.2018
Отличный магазин! Не первый год заказываю в нем линзы. Здорово, что есть доставка курьером. Хоть на работу привезут, хоть домой. Последний раз забыла указать диоптрии линз, так позвонила оператор и поправила заказ. Ещё и доставка в этот же день. Курьер правда немного задерживался, но мне снова позвонила оператор и предупредила. Я полностью довольна. Спасибо за ваш сервис!
- Марго
- 15.10.2018
Удобный интернет-магазин. Нашла просто «загуглив». Заказала ночью, на утро позвонил вежливый оператор подтвердить заказ. Доставили без опозданий. Доставка по городу – 50 рублей. Широкий выбор. Цены – дешевле, чем у конкурентов, которых я видела (а линзы покупаю уже лет 8). Сервис на отлично: статус заказа (заказ обработан, курьер назначен на такое-то время) и чеки приходят на e-mail.
- Анастасия
- 27.08.2018
Рекомендую эту компанию! Заказываю линзы, очень довольна. Особенно нравится вежливость и тактичность сотрудников: операторов и курьеров. Приятные цены, скидки (причём, о которых оператор напоминает, а не замалчивает, если сама не говорю о них). Иноптика, спасибо вам большое!:)
- Marishka
- 24.07.2018