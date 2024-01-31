Промокоды «Идеалпрайс»
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Отзывы покупателей
На сайте Идеальная цена есть и плюсы, и минусы. Плюсы - то, что всегда можно найти хорошие по цене предложения, товары. Минусы: информация о доставке не всегда правильная и тяжело добиться обратной связи от администраторов. Но это когда есть какие-то накладки, а так я заказывала несколько раз и обычно всё хорошо доставляют! КОнфликтных ситуацийне было, заказываю по всяким акциям и довольная, спасибо!
- Арина
- 03.11.2015
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