Промокоды и купоны iCover
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Отзывы покупателей
Покупала у них наушники, все в порядке. Сайт удобный, приняли заказ быстро, доставили в срок, каких-то проблем не заметила, наушники пришли качественные. Иногда захожу, вижу спецпредложения и акции, пока не не пригождалось, в будущем, думаю, закажу себе кое-какие штучки для кухни.
- Паветьева Даша
- 13.11.2015
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