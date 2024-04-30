«Хвоост» – это интернет-магазин с широким ассортиментом зоотоваров для кошек, собак, грызунов, птиц и других питомцев. В каталоге представлены сухие и влажные корма, наполнители, лотки, лежанки, домики, переноски, когтеточки, игрушки и средства для гигиены. А в разделе «Ветаптека» ты найдешь препараты для защиты от паразитов, антигельминтики, ушные, глазные капли и другую продукцию для здоровья домашнего любимца. Компания сотрудничает с ведущими производителями, среди которых: Royal Canin, Hill's, Monge, Purina и многие другие. На сайте регулярно проводятся распродажи товаров избранных брендов. Участники программы лояльности получают бонусы, которыми можно частично оплачивать последующие заказы. При определенной сумме чека предоставляется бесплатная доставка в зависимости от региона. Ищешь промокоды «Хвост» за апрель - май 2024 года? Выбирай, применяй при оформлении покупки и наслаждайся приятной ценой!

Подробнее Скрыть