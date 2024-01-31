Компания «Хостинговые Телесистемы» предлагает услуги хостинга, а также предоставляет возможность арендовать отдельный выделенный сервер либо заказать виртуальный VPS/VDS. Каждый клиент выбирает для себя оптимальный тариф, который устраивает его по цене и функциональности. Новым заказчикам предоставляется тестовый период. При заказе хостинга каждый покупатель получает домен в подарок. Если вы оплачиваете услуги на определенное количество месяцев, то можете рассчитывать на скидку. При необходимости все вопросы и проблемы поможет решить круглосуточная техническая поддержка. Нужно перенести сайт? В этом вам обязательно помогут! Владельцам интернет-ресурсов непременно пригодятся коды HTS («Хостинговые Телесистемы») за январь 2024 года. Специально для вас мы собрали лучшие предложения для максимальной экономии. Снижайте расходы и открывайте еще больше возможностей!

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