Промокоды и секретные коды HTC
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Отзывы покупателей
Самое главное достоинство для меня лично в том, что это официальный дилер компании. Заказывал смарт, все работает, товар качественный. Сам магазин простой и удобный в обращении, Из недостатков могу назвать то, что сайт не сразу отображает наличие или отсутствие товара, это можно узнать только после добавления товара, и небольшие задержки службы доставки, хотя не знаю, насколько это типично. Думаю косяки случаются у любого магазина
- Юра
- 03.11.2015
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