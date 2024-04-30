Интернет-магазин «Хозяйственный» (ранее – «МосХозТорг») специализируется на продаже товаров для дома, дачи и сада. Тут можно приобрести системы видеонаблюдения и инвентарь для уборки, интерьерный декор и посуду, электроинструменты и моющие средства, автомобильное оборудование и детские бассейны. На сайте также представлены бытовая техника, фотоаппараты, домашний текстиль и праздничные гирлянды. Регулярные обновления ассортимента, наличие акций и бонусной программы лояльности – основные преимущества гипермаркета, по мнению покупателей. Желаешь обустроить комфортный дом, привести в порядок загородный участок, организовать активный отдых для всей семьи? Сделать это без ненужных переплат помогут купоны и промокоды «Хозяйственный» (ранее – «МосХозТорг») за апрель - май 2024 года. Подписывайся на нашу электронную рассылку и совершай покупки на выгодных условиях!

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