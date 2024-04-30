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Отзывы покупателей
Сестра заказывала на день рождения щипцы-гофре, и я знала уже, где буду их покупать. В магазине Хитэк я покупала себе фен, прошло два года, а он работает как новый, как и обещал мне продавец. С вопросом, какие щипцы лучше купить, я обратилась к менеджеру, мне посоветовали остановиться на EP Technology 5.0. Сестра пользуется ими часто, очень довольна. Второй раз уже убеждаюсь, что сотрудники в компании работают компетентные, а товары всегда качественные.
- Владислава
- 17.12.2018
Недавно делала заказ в нескольких магазинах, хотела немного обновить интерьер в салоне и поменять фены некоторых мастеров. Хочу отметить, что компания Хитэк действительно дорожит каждым клиентом. Из пары магазинов мне даже не перезвонили, в нескольких не было в наличии 80% моего заказа. В Хитэк тоже не нашлось фена, который я хотела купить, но мне предложили несколько альтернативных вариантов. Менеджер мне перезвонил через минут 10 после того, как я оставила заказ. Приятно было сотрудничать.
- Марина
- 16.07.2018
После глобального ремонта в парикмахерской решили, что нужно поменять не только цвет стен, но и мебель и инструменты мастеров. Всё, что нам нужно было, купили в магазине Хитэк. Долго гуляли по выставочному залу, глаза просто разбегались. Благодаря сотрудникам магазина мы обставили нашу парикмахерскую, обновили дизайн.
- Светлана
- 25.10.2017