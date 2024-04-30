Акции и промокоды «Хитэк»

Отзывы покупателей

Сестра заказывала на день рождения щипцы-гофре, и я знала уже, где буду их покупать. В магазине Хитэк я покупала себе фен, прошло два года, а он работает как новый, как и обещал мне продавец. С вопросом, какие щипцы лучше купить, я обратилась к менеджеру, мне посоветовали остановиться на EP Technology 5.0. Сестра пользуется ими часто, очень довольна. Второй раз уже убеждаюсь, что сотрудники в компании работают компетентные, а товары всегда качественные. Владислава

Владислава 17.12.2018

Недавно делала заказ в нескольких магазинах, хотела немного обновить интерьер в салоне и поменять фены некоторых мастеров. Хочу отметить, что компания Хитэк действительно дорожит каждым клиентом. Из пары магазинов мне даже не перезвонили, в нескольких не было в наличии 80% моего заказа. В Хитэк тоже не нашлось фена, который я хотела купить, но мне предложили несколько альтернативных вариантов. Менеджер мне перезвонил через минут 10 после того, как я оставила заказ. Приятно было сотрудничать. Марина

Марина 16.07.2018