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Акции и промокоды «Хитэк»

Новых промокодов для Хитэк нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды «Хитэк» апрель - май 2024

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Отзывы покупателей

Сестра заказывала на день рождения щипцы-гофре, и я знала уже, где буду их покупать. В магазине Хитэк я покупала себе фен, прошло два года, а он работает как новый, как и обещал мне продавец. С вопросом, какие щипцы лучше купить, я обратилась к менеджеру, мне посоветовали остановиться на EP Technology 5.0. Сестра пользуется ими часто, очень довольна. Второй раз уже убеждаюсь, что сотрудники в компании работают компетентные, а товары всегда качественные.

  • Владислава
  • 17.12.2018

Недавно делала заказ в нескольких магазинах, хотела немного обновить интерьер в салоне и поменять фены некоторых мастеров. Хочу отметить, что компания Хитэк действительно дорожит каждым клиентом. Из пары магазинов мне даже не перезвонили, в нескольких не было в наличии 80% моего заказа. В Хитэк тоже не нашлось фена, который я хотела купить, но мне предложили несколько альтернативных вариантов. Менеджер мне перезвонил через минут 10 после того, как я оставила заказ. Приятно было сотрудничать.

  • Марина
  • 16.07.2018

После глобального ремонта в парикмахерской решили, что нужно поменять не только цвет стен, но и мебель и инструменты мастеров. Всё, что нам нужно было, купили в магазине Хитэк. Долго гуляли по выставочному залу, глаза просто разбегались. Благодаря сотрудникам магазина мы обставили нашу парикмахерскую, обновили дизайн.

  • Светлана
  • 25.10.2017
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